1.Какой из перечисленных ионов является наиболее сильным окислителем? а) K(+) б)Zn(2+) в)Ag(+) г)Mg(2+) 2.Какой из перчисленных ниже металлов будет вытеснять цинк из раствора его хлорида? а) Na б)Fe в)Cu г)Al 3. Химическое взаи...
Химия
1.Какой из перечисленных ионов является наиболее сильным окислителем? а) K(+) б)Zn(2+) в)Ag(+) г)Mg(2+) 2.Какой из перчисленных ниже металлов будет вытеснять цинк из раствора его хлорида? а) Na б)Fe в)Cu г)Al 3. Химическое взаимодействие возможно между а) оловом и хлоридом магния б)серебром и сульфатом меди(II) в)магнием и бромидом натрия г) медью и нитратом ртути (II) 4. На катоде идет только восстановление воды при электролизе а) расплава бромида калия б)раствора сульфита железа (II) в)раствора карбоната натрия г)раствора хлорида меди(II)
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Гость:
по-моему так: 1) a 2) б 3) б 4) б
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