подберите пожалуйста 1-2 пословицы о деньгах и об отношении к ним!!!
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подберите пожалуйста 1-2 пословицы о деньгах и об отношении к ним!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не имей сто рублей, а имей сто друзей. копейка рубль бережет
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