1)Упростите выражение -x+y-(y-x) 3) найдите коэффициент произведения 1 2/9 x*(-2,3) 4) привидите подобные слагаемые 3x+4y-4x-(-y) 5) выполните действие (5 3/20 - 4,2)+(3,11+1 2/5)
Алгебра
1)Упростите выражение -x+y-(y-x) 3) найдите коэффициент произведения 1 2/9 x*(-2,3) 4) привидите подобные слагаемые 3x+4y-4x-(-y) 5) выполните действие (5 3/20 - 4,2)+(3,11+1 2/5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -x+y-y+x = 0 4) 3x+4y-4x+y = 5y-x
Гость:
1)-х+у-у+х 2)-2 73/90х 3)-1х+5у 4)(5,15-4,2)+(3,11+1,4)=5,46 5,15-4,20=0,95 3,11+1,40=4,51 0,95+4,51=5,46
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