Найти угол падения луча на поверхность стекла, если угол между преломленным и отраженным лучом равен 120градусов . Показатель преломления стекла 1,5 (в град). Ответ записать с точностью до целого значения.
Физика
Найти угол падения луча на поверхность стекла, если угол между преломленным и отраженным лучом равен 120градусов . Показатель преломления стекла 1,5 (в град). Ответ записать с точностью до целого значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если вы думаете, что решением этой задачи может быть уравнение х+1,5х+120=180 х=24 1,5х=36 то я с таким решением НЕ согласен по закону преломления: sina / sinb = 1,5 НЕ величина угла а синус угла падения в 1,5 раза больше синуса угла преломления указите источник из какого задачника условие этой задачи?
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