Найти угол падения луча на поверхность стекла, если угол между преломленным и отраженным лучом равен 120градусов . Показатель преломления стекла 1,5 (в град). Ответ записать с точностью до целого значения.

Физика
Найти угол падения луча на поверхность стекла, если угол между преломленным и отраженным лучом равен 120градусов . Показатель преломления стекла 1,5 (в град). Ответ записать с точностью до целого значения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если вы думаете, что решением этой задачи может быть уравнение х+1,5х+120=180 х=24 1,5х=36   то я с таким решением НЕ согласен по закону преломления: sina / sinb = 1,5   НЕ величина угла а синус угла падения в 1,5 раза больше синуса угла преломления   указите источник из какого задачника условие этой задачи?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два секретаря фирмы выполняли одну и ту же по объему работу. Они начали работать одновременно и проработали 1,2 ч, затем одна из них сделала переры...
Ответить
Математика
За 5ч плиточник укладывает 20 квадратных метров кафельной плитки, каждый час поровну. Сколько часов ему потребуется, чтобы уложить 45 квадратных ме...
Ответить
История
Где была запасена энергия, потраченная: 1)На разведение огня___________________________________________________. 2)На горение костра_______________...
Ответить
Экономика
На берегу реки стоит крестьянин с лодкой,а рядом с ним-волк,коза и капуста.Крестьянин должен переправиться сам и перевезти волка,козу и капусту на ...
Ответить
Алгебра
-10<8x-2<14                                                                                                      
Ответить