почему "И грянул гром" Рея Гредбери- это фантастический рассказ??
Литература
почему "И грянул гром" Рея Гредбери- это фантастический рассказ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что там рассказывается фонтастика которой нет в реальной жизни!
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