Дано: Треугольник АВС, точка D на стороне ВС, точка Е на стороне АС, точка О- в пересечении ВЕ и АD ВD=DC, AE:CE= 1:3, площадьDOEC=9 Найти площадь АВС
Геометрия
Дано: Треугольник АВС, точка D на стороне ВС, точка Е на стороне АС, точка О- в пересечении ВЕ и АD ВD=DC, AE:CE= 1:3, площадьDOEC=9 Найти площадь АВС
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