При яких значеннях х значення виразу /12,8-3х/ буде у 5 разів більше ніж 4?
Математика
При яких значеннях х значення виразу /12,8-3х/ буде у 5 разів більше ніж 4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,8-3х=20 20-12,8=3х 3х=20-12,8 3х=7,2 х=7,2:3 х=2,4
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