При яких значеннях х значення виразу /12,8-3х/ буде у 5 разів більше ніж 4?

Математика
При яких значеннях х значення виразу /12,8-3х/ буде у 5 разів більше ніж 4?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,8-3х=20 20-12,8=3х 3х=20-12,8 3х=7,2 х=7,2:3 х=2,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
нужно СРОЧНО сочинение-РАЗМЫШЛЕНИЕ с элементами описания на тему "весеннее пробуждение"  написать нужно как-нибудь ОРИГИНАЛЬНО!!!!  Например,ты вес...
Ответить
Геометрия
в треугольнике ABC  M-середина AB,N- середина BC.Докажите подобие треугольников MBN и ABC
Ответить
Физика
Для определения периода решетки на нее направили световой пучок через красный светофильтр, пропускающий лучи с длиной волны 0,76 мкм. каков период ...
Ответить
Литература
почему "И грянул гром" Рея Гредбери- это фантастический рассказ??
Ответить
Геометрия
Дано: Треугольник АВС, точка D на стороне ВС, точка Е на стороне АС, точка О- в пересечении ВЕ и АD ВD=DC, AE:CE= 1:3, площадьDOEC=9 Найти площадь АВС
Ответить