нужно СРОЧНО сочинение-РАЗМЫШЛЕНИЕ с элементами описания на тему "весеннее пробуждение" написать нужно как-нибудь ОРИГИНАЛЬНО!!!! Например,ты весной гуляешь в роще(лесу)(нужно так и написать) и у тебя возникают разные мысли п...
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нужно СРОЧНО сочинение-РАЗМЫШЛЕНИЕ с элементами описания на тему "весеннее пробуждение" написать нужно как-нибудь ОРИГИНАЛЬНО!!!! Например,ты весной гуляешь в роще(лесу)(нужно так и написать) и у тебя возникают разные мысли по поводу пейзажа. Или ты смотришь на какую-нибудь картину(нужно так и написать),где изображена весна и у тебя возникают разные мысли по поводу этой картины Народ,ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда начинается весна и всё начинает пробуждаться ото сна , я люблю ходить в лес. Как только я захожу в него то вижу как всё оживает , как начинают набухать почки , птицы летают ти распевают свои песни. Словно радуются что наконец-то долгие зимние холода закончились . Все звери начинают просыпаться. Некоторые сразу идут собирать корм чтобы подкрепится после зимы, другие поправляют жилижа . Цветы начинают постепенно распускать сво и бутоны , и всего через пару дней всё засияет буйством красок. Деревья шумят будто переговориваются спрашивая как провили зиму их соседи .Где то пробежала белочка .Стряхивая с веток капли весеннего дождя. Всёё начинает просыпатся готовясь запылать яркими красками. Не возможно пройти мимо не посмотрев как просыпается лес ото сна. Я считаю что вевенний лес это самое настоящее чудо природы!
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