5 прислів*їв з прислівниками
Қазақ тiлi
5 прислів*їв з прислівниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розумну річ приємно слухать. Поки не упріти доти не уміти. Погано орати - то краще випрягати. Глибше зореш - більше збереш. Глибше орати - більше хліба жувати.
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