Металлическая или костяная палочка,которой выдавали буквы на дощечках, натёртых воском.
Обществознание
Металлическая или костяная палочка,которой выдавали буквы на дощечках, натёртых воском.
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Гость:
Стиль или стилус! Стиль !
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