литий нельзя использовать для вытеснения натрия из водного раствора его соли, так как он

Химия
литий нельзя использовать для вытеснения натрия из водного раствора его соли, так как он
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находится левее натрия в ряду электрохимического напряжения металлов, то есть он более активный
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