литий нельзя использовать для вытеснения натрия из водного раствора его соли, так как он
Химия
литий нельзя использовать для вытеснения натрия из водного раствора его соли, так как он
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находится левее натрия в ряду электрохимического напряжения металлов, то есть он более активный
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