длина окружности 12П см. Тогда радиус этой окружности будет равен..

Биология
длина окружности 12П см. Тогда радиус этой окружности будет равен..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности равна: P=2ПR, где Р-длина окружности, R-радиус. Отсюда радиус равен R=P:2П R=12П:2П R=6 Ответ: R=6 см
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