Составьте 4-6 предложений с косвенной речью)

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Болельщики возмущались тем, что футболист не мог попасть в пустые ворота. Мама сердито сказала, что письменный стол надо держать в порядке. Бабушка попросила внучку ,чтобы она сходила в магазин за хлебом. Учитель строго предупредил Иванова, чтобы он больше не опаздывал. Дедушка с тяжким вздохом проговорил, что он очень устал.