Составьте 4-6 предложений с косвенной речью)
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Составьте 4-6 предложений с косвенной речью)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болельщики возмущались тем, что футболист не мог попасть в пустые ворота. Мама сердито сказала, что письменный стол надо держать в порядке. Бабушка попросила внучку ,чтобы она сходила в магазин за хлебом. Учитель строго предупредил Иванова, чтобы он больше не опаздывал. Дедушка с тяжким вздохом проговорил, что он очень устал.
Гость:
1. Катя не довольна тем, что Гена забрал её пинал! 2. Я думаю профессия архитектор лучше, чем художник. 3. Милена написала контрольную аккуратней, чем Ваня. 4. Мои одноклассники сказали, что любят футбол больше, чем Миша с Сашей из паралели!
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