в треугольник вписана окружность так,что три из шести получившихся отрезков касательных равны 3 см,4см,5см. Определите вид треугольника
Геометрия
в треугольник вписана окружность так,что три из шести получившихся отрезков касательных равны 3 см,4см,5см. Определите вид треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямоугольный треугольник. катеты равны по 3 и 4 см, гипотинуза равна 5 см.
Гость:
в смысле вид? могу сказать только что его стороны равны 7, 8, 9 см
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