пруд в зоопарке имеет форму прямоугольника длина которого 25 метров а ширина на 8 метров меньше какова длина окружающего его прямоугольного забора если он поставлен на расстоянии 1 метра от пруда. помогите решить задачу
Математика
пруд в зоопарке имеет форму прямоугольника длина которого 25 метров а ширина на 8 метров меньше какова длина окружающего его прямоугольного забора если он поставлен на расстоянии 1 метра от пруда. помогите решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неуверена: 1)25-8 =17метров ширина пруда 2) (25+2)*2=54 3) (17+2)*2=38 4)54+38 =92
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