пруд в зоопарке имеет форму прямоугольника длина которого 25 метров а ширина на 8 метров меньше какова длина окружающего его прямоугольного забора если он поставлен на расстоянии 1 метра от пруда. помогите решить задачу

Математика
пруд в зоопарке имеет форму прямоугольника длина которого 25 метров а ширина на 8 метров меньше какова длина окружающего его прямоугольного забора если он поставлен на расстоянии 1 метра от пруда. помогите решить задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неуверена: 1)25-8 =17метров ширина пруда 2) (25+2)*2=54 3) (17+2)*2=38 4)54+38 =92
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
длина окружности 12П см. Тогда радиус этой окружности будет равен..
Ответить
Русский язык
Составьте 4-6 предложений с косвенной речью)
Ответить
Математика
Маршрут второго дня похода составил 48 км,Это 6/7 пути,пройденного туристами в первый день.За третий день им нужно преодолеть 3/4 расстояния ,пройд...
Ответить
Химия
литий нельзя использовать для вытеснения натрия из водного раствора его соли, так как он
Ответить
Обществознание
Металлическая или костяная палочка,которой выдавали буквы на дощечках, натёртых воском.
Ответить