пруд в зоопарке имеет форму прямоугольника длина которого 25 метров а ширина на 8 метров меньше какова длина окружающего его прямоугольного забора если он поставлен на расстоянии 1 метра от пруда. помогите решить задачу

Математика

пруд в зоопарке имеет форму прямоугольника длина которого 25 метров а ширина на 8 метров меньше какова длина окружающего его прямоугольного забора если он поставлен на расстоянии 1 метра от пруда. помогите решить задачу

Автор: Гость