4x-1=2(x 0.3) 4x-1=2x 0.6 4x-2x=1 0.6 2x=1.6 x=1.6/2 x=0.8
Математика
4x-1=2(x 0.3) 4x-1=2x 0.6 4x-2x=1 0.6 2x=1.6 x=1.6/2 x=0.8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x-1=2(x 0.3) 4х-1=0,6х 4х-0,6х=1 3,4х=1 х=1:3,4 х=5/17 Проверка: 4*5/17-1=2(0,3*5/17) 20/17-1==3/17 3/17=3/17
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