В одном баке 46 литров машинного масла, а в другом 72 литра. Из первого бака ежелневно берут по 3 литра масла, а из второго-по 5 литров.Через сколько дней во 2 баке останется в 1,5 раза больше масла, чем в 1?
Математика
В одном баке 46 литров машинного масла, а в другом 72 литра. Из первого бака ежелневно берут по 3 литра масла, а из второго-по 5 литров.Через сколько дней во 2 баке останется в 1,5 раза больше масла, чем в 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество дней, тогда (46-3х) - взяли из первого бака (оставшееся количество) 72-5х - взяли со второго бака Составляем пропорцию: 46-3х = 1 72-5х 1,5 1,5(46-3х)=72-5х 69-4,5х=72-5х -4,5х+5х=72-69 0,5х=3 х=3:0,5 х= 6 дней. Ответ:через 6 дней во 2 баке останется в 1,5 раза больше масла, чем в 1
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