В одном баке 46 литров машинного масла, а в другом 72 литра. Из первого бака ежелневно берут по 3 литра масла, а из второго-по 5 литров.Через сколько дней во 2 баке останется в 1,5 раза больше масла, чем в 1?

Математика

В одном баке 46 литров машинного масла, а в другом 72 литра. Из первого бака ежелневно берут по 3 литра масла, а из второго-по 5 литров.Через сколько дней во 2 баке останется в 1,5 раза больше масла, чем в 1?

Автор: Гость