За три минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 м.За первые две минуты она прошла 450 м.Определи скорость лодки в каждую из трёх минут,если за вторую минуту было пройдено на 100 м меньше,чем за третью?
Математика
За три минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 м.За первые две минуты она прошла 450 м.Определи скорость лодки в каждую из трёх минут,если за вторую минуту было пройдено на 100 м меньше,чем за третью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) За третью минуту лодка прошла 750-450+300 м. 2) За вторую минуту 300-100=200 м. 3) А за первую 750 - 500 = 250 м.
Гость:
750-450=300 м-прошла лодка затретью минуту 300-100=200 м-прошла лодка за вторую минуту 300+200=500 м-прошла лодка за вторую и третью минуты 750-500=250 м-прошла лодка за первую минуту
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