За три минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 м.За первые две минуты она прошла 450 м.Определи скорость лодки в каждую из трёх минут,если за вторую минуту было пройдено на 100 м меньше,чем за третью?

Математика

За три минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 м.За первые две минуты она прошла 450 м.Определи скорость лодки в каждую из трёх минут,если за вторую минуту было пройдено на 100 м меньше,чем за третью?

Автор: Гость