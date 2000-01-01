Скласти математичну задачу про місто.На сьогодні!

Математика
Скласти математичну задачу про місто.На сьогодні!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у місті було 5000 дорослих людей, а дітей на 2000 менше. Скільки було дітей у місті.
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