Для демонстрации генетической связи между соединениями неметаллов учитель использовал простое вещество X – порошок красного цвета, без металлического блеска и неэлектропроводный При сжигании его на воздухе образовалось белое кр...

Химия
Для демонстрации генетической связи между соединениями неметаллов учитель использовал простое вещество X – порошок красного цвета, без металлического блеска и неэлектропроводный При сжигании его на воздухе образовалось белое кристаллическое вещество, хорошо растворяющееся в воде. Образовавшийся раствор разделили на две части и добавили индикаторы: окраска фенолфталеина не изменилась, а фиолетовый лакмус стал красным. Какое вещество использовал учитель для демонстрационного эксперимента? Составьте уравнения описанных реакций. ПО УРАВНЕНИЮ № 2 Рассчитайте массу образовавшегося продукта, если для реакции было взято 71 г белого кристаллического вещества, хорошо растворяющегося в воде.
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