разбор под номером 4))))))))Скоро зазеленеют степи ,рощ и леса. разбор под номером 3)))Солнце золотило горы3. разбор под номером 3))))))Уж голубеют3 дали
Русский язык
разбор под номером 4))))))))Скоро зазеленеют степи ,рощ и леса. разбор под номером 3)))Солнце золотило горы3. разбор под номером 3))))))Уж голубеют3 дали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разбор под номером 4) скоро-это обстоятельство выражено наречием. зазеленеют-это сказуемое выражено глаголом.степи-это подлежащее выражено существительным. Рощи и леса-это тоже подлежащие выражены сущ.
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