разбор под номером 4))))))))Скоро зазеленеют степи ,рощ и леса. разбор под номером 3)))Солнце золотило горы3. разбор под номером 3))))))Уж голубеют3 дали

Русский язык

разбор под номером 4))))))))Скоро зазеленеют степи ,рощ и леса. разбор под номером 3)))Солнце золотило горы3. разбор под номером 3))))))Уж голубеют3 дали

Автор: Гость