Петя хочет написать на доске 55 различных двузначных чисел так, чтобы среди них не было двух чисел, дающих в сумме 100. Сможет ли он это сделать?
Математика
Петя хочет написать на доске 55 различных двузначных чисел так, чтобы среди них не было двух чисел, дающих в сумме 100. Сможет ли он это сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он напишет все числа от 91 до 99 и 50 - к этим числам пар (двузначных нет), всего 10 чисел. Еще надо 45 чисел. Всего двузначных чисел 90, 10 из них уже написано, остается 80. Это сорок пар с суммой по 100. Он может написать то есть еще 40 чисел. Итого 50 чисел. Больше не сможет.
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