В прямоугольной трапеции ABCD с основанием AD и BC угол А = углу В= 90 градусов, угол АСD= 90 градусов ВС = 4 см. АD= 16 cм

Геометрия

В прямоугольной трапеции ABCD с основанием AD и BC угол А = углу В= 90 градусов, угол АСD= 90 градусов ВС = 4 см. АD= 16 cм

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