В прямоугольной трапеции ABCD с основанием AD и BC угол А = углу В= 90 градусов, угол АСD= 90 градусов ВС = 4 см. АD= 16 cм

Геометрия
В прямоугольной трапеции ABCD с основанием AD и BC угол А = углу В= 90 градусов, угол АСD= 90 градусов ВС = 4 см. АD= 16 cм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опускаем высоту ВН АН=АD-HD=AD- ВС = 24 - 16 = 8 см Прямоугольный треугольник ABD - равнобедреный ,так как углы А-В-45 градусов.Тогда ВН=АН=8 см Находим площадь трапеции: S= (AD+BC)*ВН/2 = (24+16) / 2 * 8 =160 см^2 Ответ: S= 160 см^2
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