В прямоугольной трапеции ABCD с основанием AD и BC угол А = углу В= 90 градусов, угол АСD= 90 градусов ВС = 4 см. АD= 16 cм
Геометрия
В прямоугольной трапеции ABCD с основанием AD и BC угол А = углу В= 90 градусов, угол АСD= 90 градусов ВС = 4 см. АD= 16 cм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опускаем высоту ВН АН=АD-HD=AD- ВС = 24 - 16 = 8 см Прямоугольный треугольник ABD - равнобедреный ,так как углы А-В-45 градусов.Тогда ВН=АН=8 см Находим площадь трапеции: S= (AD+BC)*ВН/2 = (24+16) / 2 * 8 =160 см^2 Ответ: S= 160 см^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Основная единица силы трения покоя в СИ имеет наименование: а)кг*мм/с (в квадрате) б)кг*м/с(в квадрате) в)г*см/с(в квадрате) г)г*м/с(в квадрате)
Алгебра
Катер прошел по течению реки 8 км и 16 км против течения реки, затратив на весь путь 1 целую 1/3 часа. Какова скорость катера по течению, если собс...