Что можно сделать из этих отходов? №1Металлические отходы №2Камни
История
Что можно сделать из этих отходов? №1Металлические отходы №2Камни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Металлические вещи. 2. Сооружения
Гость:
якщо змішати з піском вийде цемент.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
помогите ответить на вопросы по произведению Ф. Искандера "13 подвиг геракла": 1. кто такой рассказчик? 2.как он относится к товарищам по классу 3....
Геометрия
Какие углы образует хорда АВ,равная радиусу окружности,с касательной в точке А?в ответах написано 30 градусов,но у меня не выходит.
Математика
катер плыл в первый день а ч, во второй день - на 2 ч больше, чем в первый день. сколько всего километров он проплыл, если скорость его движения на...
Геометрия
В прямоугольной трапеции ABCD с основанием AD и BC угол А = углу В= 90 градусов, угол АСD= 90 градусов ВС = 4 см. АD= 16 cм