помогите ответить на вопросы по произведению Ф. Искандера "13 подвиг геракла": 1. кто такой рассказчик? 2.как он относится к товарищам по классу 3. почему Харлампий Диогенович сравнил его с Гераклом? 4. как сам герой оценивает ...

Литература

помогите ответить на вопросы по произведению Ф. Искандера "13 подвиг геракла": 1. кто такой рассказчик? 2.как он относится к товарищам по классу 3. почему Харлампий Диогенович сравнил его с Гераклом? 4. как сам герой оценивает свои поступки? 5. каково авторское отношение к нему?

Автор: Гость