помогите ответить на вопросы по произведению Ф. Искандера "13 подвиг геракла": 1. кто такой рассказчик? 2.как он относится к товарищам по классу 3. почему Харлампий Диогенович сравнил его с Гераклом? 4. как сам герой оценивает ...
Литература
помогите ответить на вопросы по произведению Ф. Искандера "13 подвиг геракла": 1. кто такой рассказчик? 2.как он относится к товарищам по классу 3. почему Харлампий Диогенович сравнил его с Гераклом? 4. как сам герой оценивает свои поступки? 5. каково авторское отношение к нему?
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