Проектор полностью освещает экран В высотой 40 см, расположенный на росстоянии 180 см от проектора. на каком наибольшем расстоянии от проектора (в сантиметрах) нужно расположить экран А высотой 10 см, что бы экран В оказался по...

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Проектор полностью освещает экран В высотой 40 см, расположенный на росстоянии 180 см от проектора. на каком наибольшем расстоянии от проектора (в сантиметрах) нужно расположить экран А высотой 10 см, что бы экран В оказался полностью в тени, если настройки проектора остаются неизменным?

Автор: Гость