Проектор полностью освещает экран В высотой 40 см, расположенный на росстоянии 180 см от проектора. на каком наибольшем расстоянии от проектора (в сантиметрах) нужно расположить экран А высотой 10 см, что бы экран В оказался по...
Алгебра
Проектор полностью освещает экран В высотой 40 см, расположенный на росстоянии 180 см от проектора. на каком наибольшем расстоянии от проектора (в сантиметрах) нужно расположить экран А высотой 10 см, что бы экран В оказался полностью в тени, если настройки проектора остаются неизменным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача на подобие треугольников. Примем искомое расстояние за х. Найдем коэффициент подобия из отношения высот экранов 10:40= 1/4 х:180=1/4 х=45 см
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