В треугольнике ABC проведена прямая, параллельная AC и пересекающая стороны AB и BC в точке E и F соответсвенно. Прямая EF делит треугольник ABC на две фигуры, площади которых относятся как 1:3. Найти отношение длин отрезков AC...

Геометрия
В треугольнике ABC проведена прямая, параллельная AC и пересекающая стороны AB и BC в точке E и F соответсвенно. Прямая EF делит треугольник ABC на две фигуры, площади которых относятся как 1:3. Найти отношение длин отрезков AC и EF.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Sebf=Saefc => 4Sebf=Sabc треуг. ebf подобен abc. площади соотносятся как 4:1 => коофицент подобия 2:1. ответ: 2:1 
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