В треугольнике ABC проведена прямая, параллельная AC и пересекающая стороны AB и BC в точке E и F соответсвенно. Прямая EF делит треугольник ABC на две фигуры, площади которых относятся как 1:3. Найти отношение длин отрезков AC...

Геометрия

В треугольнике ABC проведена прямая, параллельная AC и пересекающая стороны AB и BC в точке E и F соответсвенно. Прямая EF делит треугольник ABC на две фигуры, площади которых относятся как 1:3. Найти отношение длин отрезков AC и EF.

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