чи подобаеться тобі навчатись у школі? чому?(5-7 речень)
Қазақ тiлi
чи подобаеться тобі навчатись у школі? чому?(5-7 речень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя школа. Школа є другим домом.Я ходжу до школи навчатися чомусь новому.Відкрити для себе нові знання. У школі можна придбати нових друзів.На перерві з ними цікаво погратися.Там можна займатися різними відами спорту. Мені подобаеться ходити до школи,тому що там мене чикають друзі і вчетелі.Це частина мого життя.
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