чи подобаеться тобі навчатись у школі? чому?(5-7 речень)  

Гость: Гость:

Моя школа. Школа є другим домом.Я ходжу до школи навчатися чомусь новому.Відкрити для себе нові знання. У школі можна придбати нових друзів.На перерві з ними цікаво погратися.Там можна займатися різними відами спорту. Мені подобаеться ходити до школи,тому що там мене чикають друзі і вчетелі.Це частина мого життя.