чи подобаеться тобі навчатись у школі? чому?(5-7 речень)  

Қазақ тiлi
чи подобаеться тобі навчатись у школі? чому?(5-7 речень)  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                           Моя школа.                                                                          Школа є другим домом.Я ходжу до школи навчатися чомусь новому.Відкрити для себе нові знання.                                                                                                             У школі можна придбати нових друзів.На перерві з ними цікаво погратися.Там  можна займатися різними відами спорту.                                                                          Мені подобаеться ходити до школи,тому що там мене чикають друзі і вчетелі.Це частина мого життя.        
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