Что можно сделать из этих отходов? №1 №2

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Что можно сделать из этих отходов? №1 №2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что можно сделать из этих отходов? №1 металлические отходы №2 камни   1)Захоронение металлических отходов по принципу бытовых повлечёт за собой существенное ухудшение … так и вывоз мусора такого характера по общим принципам, можно сделать очевидный вывод: проще всего сдавать металлические отходы на переработку. 2) из отходов камней делают дороги
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