Высоты треугольника ABC пересекаются в точке H. Известно, что CH=AB. Найти угол ACB
Геометрия
Высоты треугольника ABC пересекаются в точке H. Известно, что CH=AB. Найти угол ACB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим высоты AD, BE, CF AD = AB sin∠ABC CD = CH sin∠DHC ∠DHC=90°-∠DCH=∠ABC тогда AD = AB sin∠ABC = CH sin∠DHC = CD ⇒ ∠ACB=45° Угол ABC при таком условии найти нельзя
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