помогите сочинить диалог ты хочешь купить другу диск в подарок и обратился за советом к продавцу  

Гость: Гость:

-Вам чем нибудь помочь?-п (Продавец) -Да, подскажите пожалуйста, а где я могу купить у вас диск в подарок? -пройдёмте со мной, я вам покажу! -Да, спасибо. а будет ли какая-то обложка? -Да, безусловно!Вот такой диск вам подойдёт? -О, какой хорошй! я бы и себе такой купил. Асколько он стоит? -50 рублейдиск и 12- обёртка. -я, пожалуй, возьму 2: один в праздничной обертке, а другой- без. - С вас 112 рублей. пакет требуется -Да. конечно! -тогда с вас 115 рублей. Спасибо за покупку, приходите а нам ещё! -Досвидания!