как готовить омлет употребите в тексте глаголы повелительного наклонения

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как готовить омлет употребите в тексте глаголы повелительного наклонения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как готовить омлет употребите в тексте глаголы повелительного наклонения...Приготовь омлет.
Гость:
Разбейте 2-3 яйца в миску, влейте полстакана молока и хорошо взбейте.Посолите по вкусу.Выложите готовую массу на хорошо разогретую сковородку, смазанную маслом.Жарьте на небольшом огне до готовности. Готовый омлет выложите на тарелку и посыпьте зеленью. Приятного аппетита!  
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