найдите ЭДС источника тока, если R1=2 Ом, R2=3 Ом, а сила тока в цепи I=0,5 А. Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь.

Физика

найдите ЭДС источника тока, если R1=2 Ом, R2=3 Ом, а сила тока в цепи I=0,5 А. Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь.

Автор: Гость