найдите ЭДС источника тока, если R1=2 Ом, R2=3 Ом, а сила тока в цепи I=0,5 А. Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь.

Физика
найдите ЭДС источника тока, если R1=2 Ом, R2=3 Ом, а сила тока в цепи I=0,5 А. Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=e/(R+r) 0.5=e/(2+3) 2.5=e e=2.5 В.
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