в числителе 2цел 1/4+3 2/3*1,2    в знаменатиле 8,05-1,4

Математика
в числителе 2цел 1/4+3 2/3*1,2    в знаменатиле 8,05-1,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решаем,что в числителе: 2 1/4+3 2/3*1,2=2 1/4+3 2/3*1 2/10=2 1/4+22/5=9/4+22/5= 133/20=6,65 в знаменателе:   8,05-1,4=6,65 6,65:6,65=1 Ответ:1. 
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