в числителе 2цел 1/4+3 2/3*1,2 в знаменатиле 8,05-1,4
Математика
в числителе 2цел 1/4+3 2/3*1,2 в знаменатиле 8,05-1,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решаем,что в числителе: 2 1/4+3 2/3*1,2=2 1/4+3 2/3*1 2/10=2 1/4+22/5=9/4+22/5= 133/20=6,65 в знаменателе: 8,05-1,4=6,65 6,65:6,65=1 Ответ:1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте уравнения и решите их: 1)Какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500 и 38? 2)Какое число надо увеличить в 3 раза ,ч...
Физика
найдите ЭДС источника тока, если R1=2 Ом, R2=3 Ом, а сила тока в цепи I=0,5 А. Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь.
Биология
в стаде были коровы черной и красной масти. Бык имел черную масть. Все телята появившиеся в этом стаде, были черными. Определите рецессивную масть....