найдите пятый член арифметической прогрессии, если второй ее член равен 5, а восьмой 15
Алгебра
найдите пятый член арифметической прогрессии, если второй ее член равен 5, а восьмой 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a2=a1+d a8=a1+7d a8-a2=6d=15-5=10 => d=5/3 a1=5-d=10/3 a5=a1+4d=10/3+20/3=30/3=10
Гость:
a2=a1+d=5 a8=a1+7d=15 вычтем из второго уравнения первое и получим 6d=10, d=5/3 a1+5/3=5, a1=5-5/3=10/3 a5=a1+4d=10/3+20/3=30/3=10 А можно так a8=a1+4d+3d=a5+3d, a5=a8-3d=15-3*(5/3)=15-5=10
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