помогите решить уравнение -5(5-x)-4=18
Математика
помогите решить уравнение -5(5-x)-4=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5(5-x)-4=18 -25+5x=18+4 -25+5x=22 5x=22+25 5x=47 x=47:5 x= 9,4
Гость:
-5(5-x)-4=18 -25+5х-4=18 -29+5х=18 5х=18+29 х= 47:5 х= 9,4 Проверка: -5(5-9,4)-4=18 -5*(-4,4)-4=18 22-4=18 18=18
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