В двух ящиках было 17,7 кг ягод.после того как из первого ящика продалли 5,6 кг ягод,а из второго-9,3 кг ,во втором ящике ягод осталось в 3 раза меньше,чем в первом.Сколько кг ягод было в каждом ящике первоначально?
Математика
В двух ящиках было 17,7 кг ягод.после того как из первого ящика продалли 5,6 кг ягод,а из второго-9,3 кг ,во втором ящике ягод осталось в 3 раза меньше,чем в первом.Сколько кг ягод было в каждом ящике первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5,6+9,3=14,9(кг)-продали из 2 ящиков 2) 17,7-14,9=2,8(кг)-осталось 3) 2,8:4=о,7(кг)-осталось во 2 ящике 4) 2,8-о,7=2,1(кг)-осталось в 1 ящике 5)2,1+ 5,6=7,7(кг)- было в 1 ящике 6) 0,7+9,3=10(кг)- было во 2 ящике Ответ: в 1 ящике было 7,7кг ягод, а во втором 10кг.
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