В двух ящиках было 17,7 кг ягод.после того как из первого ящика продалли 5,6 кг ягод,а из второго-9,3 кг ,во втором ящике ягод осталось в 3 раза меньше,чем в первом.Сколько кг ягод было в каждом ящике первоначально?

Математика

В двух ящиках было 17,7 кг ягод.после того как из первого ящика продалли 5,6 кг ягод,а из второго-9,3 кг ,во втором ящике ягод осталось в 3 раза меньше,чем в первом.Сколько кг ягод было в каждом ящике первоначально?

Автор: Гость