Поажлуйсто напиши мне, чем законсилась история каждого из героев "преступление и наказание" немного поподробнее кто повесился, кто в каторге, кто еще умер, о каждом так)
Литература
Поажлуйсто напиши мне, чем законсилась история каждого из героев "преступление и наказание" немного поподробнее кто повесился, кто в каторге, кто еще умер, о каждом так)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскольников на каторге оказалася, Соня бьыла с ним, у них в последствии была юбовь. Мать Родиона умирает от болезни. Сестра его выходит замуж за Разумихина, найдя в нём искреннего и любящего человека, истинного товарища своего брата. Свидригайлов кончает жизнь самоубийсвтом. Про других ничего не сказано, ну, и старуха-проценщица и ее сестра Лиза (если мне не изменяет память) убиты Раскольниковым в начале романа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Саша ходит в школу в брюках или джинсах,к ним одевает рубашку серого, голубого, зеленого цвета или в клетку, а в качестве сменной обуви берет туфли...
Математика
Математика