Нужно составить предложения со словами: чёрный, чёрствый, жёсткий в прямом и переносном значении. Помогите пожалуйста)))

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Нужно составить предложения со словами: чёрный, чёрствый, жёсткий в прямом и переносном значении. Помогите пожалуйста)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чёрный   2. Чёрствый   3. Жёсткий; 1. Чёрный кот Васька таинственно подошёл и начал лизать ловким язычком сметану. 2. Мы бросили псу Фунтику его любимый чёрствый хлеб! 3. 1) Стул был сильно жёсткий, поэтому я не могла спокойно сидеть на нём. 2) У этого Гены очень жёсткий характер!
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