Столица государства (в Северной Америке) пересекаемого северным полярным кругом.
Українська література
Столица государства (в Северной Америке) пересекаемого северным полярным кругом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гос-во канада сталица оттава
Гость:
государство Канада,а столица Оттава)
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