З першої ділянки площею 6 а зібрали по 45 кг ячменю з 1 а, а з другої ділґнки площею 2 а - по 41 кг. Знайди середню врожайність ячменю на цих ділянкаї.
Математика
З першої ділянки площею 6 а зібрали по 45 кг ячменю з 1 а, а з другої ділґнки площею 2 а - по 41 кг. Знайди середню врожайність ячменю на цих ділянкаї.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*45=270 кг-----с первого участка собрали 2*41=82 кг------со второго участка собрали 6+2=8 а---------общая площадь 270+82=352 кг----- с двух участков собрали 352:8=44 кг-----------средняя урожайность.
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