З першої ділянки площею 6 а зібрали по 45 кг ячменю з 1 а, а з другої ділґнки площею 2 а - по 41 кг. Знайди середню врожайність ячменю на цих ділянкаї.

Математика

З першої ділянки площею 6 а зібрали по 45 кг ячменю з 1 а, а з другої ділґнки площею 2 а - по 41 кг. Знайди середню врожайність ячменю на цих ділянкаї.

Автор: Гость