морфолочиский разбор слова кораблю
Русский язык
морфолочиский разбор слова кораблю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...Кораблю... 1.Н.ф.: корабль 2.П.п.: собств. м.р. неодуш. 2 скл. 3.Н.п.: ед.ч. Д.п. 4.Дополнение
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