Решите: x^3-6x^2+12x-8=0...если можно с объяснением :)

Алгебра
Решите: x^3-6x^2+12x-8=0...если можно с объяснением :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]x^3-6x^2+12x-8=0[/latex] [latex](x^3-8)-6x(x-2)=0[/latex]  [latex](x-2)(x^2+2x+4)-6x(x-2)=0[/latex]  [latex](x-2)(x^2+2x+4-6x)=0[/latex]  [latex](x-2)(x^2-4x+4)=0[/latex]  [latex](x-2)^3=0[/latex]  x=2 
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