Решите: x^3-6x^2+12x-8=0...если можно с объяснением :)
Алгебра
Решите: x^3-6x^2+12x-8=0...если можно с объяснением :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]x^3-6x^2+12x-8=0[/latex] [latex](x^3-8)-6x(x-2)=0[/latex] [latex](x-2)(x^2+2x+4)-6x(x-2)=0[/latex] [latex](x-2)(x^2+2x+4-6x)=0[/latex] [latex](x-2)(x^2-4x+4)=0[/latex] [latex](x-2)^3=0[/latex] x=2
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