У дрозофилы гены M, N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а)самка с генотипом Mn//mN; б) самец с генотипом MN//mn? Растение генотипа AB//ab скрещивается с ab//ab. Ка...
Биология
У дрозофилы гены M, N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а)самка с генотипом Mn//mN; б) самец с генотипом MN//mn? Растение генотипа AB//ab скрещивается с ab//ab. Какая часть потомства будет иметь генотип AB//ab, если два локуса находятся на расстоянии 10 морганид?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) гаметы: Mm, MN, mn, Nn б) гаметы: Mm, Mn, mN, Nn 10марганид=10% P:(значек женщины)AaBb*(значек мужчины)aabb G:AB Ab aB ab(у женщины) ab(у мужчины) F1: (составляем таблицу) (значек женщины) кросоверные 10% не кросоверные 90% АВ ав АВ ав (значек мужчины) ав АаВв, аавв АаВв, аавв 100% 5% 5% 45% 45%
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