У дрозофилы гены M, N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а)самка с генотипом Mn//mN; б) самец с генотипом MN//mn? Растение генотипа AB//ab скрещивается с ab//ab. Ка...

Биология

У дрозофилы гены M, N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а)самка с генотипом Mn//mN; б) самец с генотипом MN//mn? Растение генотипа AB//ab скрещивается с ab//ab. Какая часть потомства будет иметь генотип AB//ab, если два локуса находятся на расстоянии 10 морганид?

Автор: Гость