У дрозофилы гены M, N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а)самка с генотипом Mn//mN; б) самец с генотипом MN//mn?   Растение генотипа AB//ab скрещивается с ab//ab. Ка...

Биология
У дрозофилы гены M, N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а)самка с генотипом Mn//mN; б) самец с генотипом MN//mn?   Растение генотипа AB//ab скрещивается с ab//ab. Какая часть потомства будет иметь генотип AB//ab, если два локуса находятся на расстоянии 10 морганид? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) гаметы: Mm, MN, mn, Nn б) гаметы: Mm, Mn, mN, Nn 10марганид=10% P:(значек женщины)AaBb*(значек мужчины)aabb G:AB Ab aB ab(у женщины)               ab(у мужчины) F1: (составляем таблицу)  (значек женщины) кросоверные 10%         не кросоверные 90%                                АВ      ав                      АВ     ав  (значек мужчины)            ав               АаВв, аавв                    АаВв, аавв          100%             5%       5%                         45%  45%
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