На каком расстоянии от линзы с фокусным расстоянием 5 см находится изображении при трехкратном увеличении предмета?

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На каком расстоянии V от линзы с фокусным расстоянием F= 5 см находится изображении при трехкратном увеличении предмета ? U-расстояние до предмета V=3u-расстояние до изображения F=5 см -фокусное расстояние считаем по ф-ле для тонкой линзы 1/V +1/U=1/F 1/3U+1/U=1/F 4/(3U)=1/F U=4/3 *F=4/3*5=20/3 тогда V=3U=3*20/3=20 см Ответ расстояние до изображения 20 см