в треугольнике АВС угол С= 60 градусов угол B=90 высотаBB1=2 см найдите АВ

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угол А равен 30 градусов (180-90-60) треугольник АВВ1 прямоугольный АВ гипотенуза, ВВ1 катет лежащий напротив угла А 30 градусов поэтому он равен 1/2 гипотенузы АВ => AB=2*BB1=2*2=4