Велосипедист выехал из села со скоростью 12 км/ч. Через 2 ч в противоположном направлении из того же ела выехал другой велосипедист, причем скорость второго в 1,25 раза больше скорости перовго. Какое расстояние будет между ними...

Математика

Велосипедист выехал из села со скоростью 12 км/ч. Через 2 ч в противоположном направлении из того же ела выехал другой велосипедист, причем скорость второго в 1,25 раза больше скорости перовго. Какое расстояние будет между ними через 3,3 ч после выезда второго велосипедиста? Ответ должен получиться 113,1 км. Помогите!!!! Мне нужно решение)!

Автор: Гость