Велосипедист выехал из села со скоростью 12 км/ч. Через 2 ч в противоположном направлении из того же ела выехал другой велосипедист, причем скорость второго в 1,25 раза больше скорости перовго. Какое расстояние будет между ними...

Математика
Велосипедист выехал из села со скоростью 12 км/ч. Через 2 ч в противоположном направлении из того же ела выехал другой велосипедист, причем скорость второго в 1,25 раза больше скорости перовго. Какое расстояние будет между ними через 3,3 ч после выезда второго велосипедиста?  Ответ должен получиться 113,1 км. Помогите!!!! Мне нужно решение)!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый велосипедист прошёл 12х(2+3,3)=63,6км  Второй велосипедист прошёл 12х1,25х3,3=49,5 км  63,6+49,5=113,10 км расстояние между велосипедистами
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