образуй и запиши от данных существительных прилагательные, отвечаущие на вопрос какой? Подчеркни двойные согласные . Слова телефон, металл,конь ,касса,диванный,кухня,стекло,дерево,машина,ураган.

Русский язык

образуй и запиши от данных существительных прилагательные, отвечаущие на вопрос какой? Подчеркни двойные согласные . Слова телефон, металл,конь ,касса,диванный,кухня,стекло,дерево,машина,ураган.

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