образуй и запиши от данных существительных прилагательные, отвечаущие на вопрос какой? Подчеркни двойные согласные . Слова телефон, металл,конь ,касса,диванный,кухня,стекло,дерево,машина,ураган.

Русский язык
образуй и запиши от данных существительных прилагательные, отвечаущие на вопрос какой? Подчеркни двойные согласные . Слова телефон, металл,конь ,касса,диванный,кухня,стекло,дерево,машина,ураган.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телефонный(-нн) Метеллический(-лл) Коннский(-нн) Кассовый(-сс-) Диванный(-нн-) Кухонный(-нн-) Стеклянный(-нн) Деревянный(-нн) Машинный(-нн) Ураганный(-нн-)  
Гость:
телефонный металлический конный кассовый диванный кухонный стеклянный деревянный машинный ураганный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СКОЛЬКО СТОИТ 1 КГ КОНФЕТ, ЕСЛИ 9 КГ ЭТИХ КОНФЕТ СТОЯТ МЕНЬШЕ 10 ГРН.,А 10 КГ СТОЯТ БОЛЬШЕ 11 ГРН.?
Ответить
Математика
Велосипедист выехал из села со скоростью 12 км/ч. Через 2 ч в противоположном направлении из того же ела выехал другой велосипедист, причем скорост...
Ответить
Математика
в вазе 8 конфет,что в 4 раза меньше,чем в коробке.сколько всего конфет в вазе и в коробке?
Ответить
Физика
На каком расстоянии от линзы с фокусным расстоянием 5 см находится изображении при трехкратном увеличении предмета?
Ответить
Геометрия
в треугольнике АВС угол С= 60 градусов угол B=90 высотаBB1=2 см найдите АВ
Ответить