образуй и запиши от данных существительных прилагательные, отвечаущие на вопрос какой? Подчеркни двойные согласные . Слова телефон, металл,конь ,касса,диванный,кухня,стекло,дерево,машина,ураган.
Русский язык
образуй и запиши от данных существительных прилагательные, отвечаущие на вопрос какой? Подчеркни двойные согласные . Слова телефон, металл,конь ,касса,диванный,кухня,стекло,дерево,машина,ураган.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телефонный(-нн) Метеллический(-лл) Коннский(-нн) Кассовый(-сс-) Диванный(-нн-) Кухонный(-нн-) Стеклянный(-нн) Деревянный(-нн) Машинный(-нн) Ураганный(-нн-)
Гость:
телефонный металлический конный кассовый диванный кухонный стеклянный деревянный машинный ураганный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Велосипедист выехал из села со скоростью 12 км/ч. Через 2 ч в противоположном направлении из того же ела выехал другой велосипедист, причем скорост...
Математика
Физика
На каком расстоянии от линзы с фокусным расстоянием 5 см находится изображении при трехкратном увеличении предмета?