СКОЛЬКО СТОИТ 1 КГ КОНФЕТ, ЕСЛИ 9 КГ ЭТИХ КОНФЕТ СТОЯТ МЕНЬШЕ 10 ГРН.,А 10 КГ СТОЯТ БОЛЬШЕ 11 ГРН.?
Математика
СКОЛЬКО СТОИТ 1 КГ КОНФЕТ, ЕСЛИ 9 КГ ЭТИХ КОНФЕТ СТОЯТ МЕНЬШЕ 10 ГРН.,А 10 КГ СТОЯТ БОЛЬШЕ 11 ГРН.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
примем цену 1 кг конфет за х,тогда 9х меньше 10,х меньше 1 1/9 гривны,10х больше 11,значит х больше 1,1 гривны
Гость:
вОзьмём цену 1 кг конфет за х,тогда 9х меньше 10,х меньше 1 1/9 гривны,10х больше 11,значит х больше 1,1 гривны
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