СКОЛЬКО СТОИТ 1 КГ КОНФЕТ, ЕСЛИ 9 КГ ЭТИХ КОНФЕТ СТОЯТ МЕНЬШЕ 10 ГРН.,А 10 КГ СТОЯТ БОЛЬШЕ 11 ГРН.?

Математика

СКОЛЬКО СТОИТ 1 КГ КОНФЕТ, ЕСЛИ 9 КГ ЭТИХ КОНФЕТ СТОЯТ МЕНЬШЕ 10 ГРН.,А 10 КГ СТОЯТ БОЛЬШЕ 11 ГРН.?

Автор: Гость