среднее арифметическое трёх чисел 6. найди эти числа если первое число в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего. Помогите пожал
Математика
среднее арифметическое трёх чисел 6. найди эти числа если первое число в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего. Помогите пожал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+2,5х+1,5х) : 3 = 6 5х = 3*6 5х=18 х=3,6 третье число 3,6 *2,5 =9 первое число 3,6*1,5 =5,4 третье число
Гость:
пусть третье число х,тогда первое число 2,5х второе число 1,5х Составим уравнение х+2,5х+1,5х=6*3 5х=18 х=18:5 х= 3,6 третье число 3,6*2,5=9 первое число 3,6*1,5=5,4 второе число
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