среднее арифметическое трёх чисел 6. найди эти числа если первое число в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего. Помогите пожал

Математика
среднее арифметическое трёх чисел 6. найди эти числа если первое число в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего. Помогите пожал
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+2,5х+1,5х) : 3 = 6 5х = 3*6 5х=18 х=3,6  третье число 3,6 *2,5 =9  первое число 3,6*1,5 =5,4 третье число  
Гость:
пусть третье число х,тогда первое число 2,5х второе число 1,5х Составим уравнение х+2,5х+1,5х=6*3 5х=18 х=18:5 х= 3,6 третье число 3,6*2,5=9 первое число 3,6*1,5=5,4 второе число   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в треугольнике АВС .
Ответить
Физика
На каком расстоянии от заряда 10 нКл напряженность поля равна 300 В/м?
Ответить
Математика
товар массой 13,3 т распределили на 3 машины. На 1 машину погрузили в 1,3 раза больше, на 2 - 1,5 раза больше, чем на 3 машину. Сколько тонн товара...
Ответить
Русский язык
образуй и запиши от данных существительных прилагательные, отвечаущие на вопрос какой? Подчеркни двойные согласные . Слова телефон, металл,конь ,ка...
Ответить
Математика
СКОЛЬКО СТОИТ 1 КГ КОНФЕТ, ЕСЛИ 9 КГ ЭТИХ КОНФЕТ СТОЯТ МЕНЬШЕ 10 ГРН.,А 10 КГ СТОЯТ БОЛЬШЕ 11 ГРН.?
Ответить