среднее арифметическое трёх чисел 6. найди эти числа если первое число в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего. Помогите пожал

Математика

среднее арифметическое трёх чисел 6. найди эти числа если первое число в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего. Помогите пожал

Автор: Гость